不畏房市交易趨冷 前7月不動產經紀業銷售年增14.1%

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）主計總處最新國情統計通報顯示，儘管今年前8月建物買賣移轉棟數已落入負成長，前7月全國不動產經紀業銷售額年增仍達14.1%；業者推測，房價居高不墜加上人海戰術，均挹注不動產經紀業銷售額表現。

主計總處國情統計通報引用財政部統計，指出全國不動產經紀業銷售額在103至105年間，因政府推動房市信用管制及房地合一稅等措施，銷售額逐年縮減，106年起才隨著房市回溫，逐年上升至110年的新台幣1010億元，今年前7月為529億元，較去年同期續增14.1%。

進一步觀察今年前7月全國不動產經紀業銷售額結構，以仲介業473億元為大宗、占比達89.5%，年增15.9%，代銷業則為56億元、占10.5%，年增1.1%。

主計總處指出，不動產經紀業銷售額與建物買賣移轉棟數變化高度相關，據內政部統計，110年建物買賣移轉所有權登記34.8萬棟，較109年成長6.6%，連續5年正成長，不過今年1至8月移轉22萬棟，年減0.4%。

今年以來房市交易降溫，景氣放緩，為何不動產經紀業銷售額可達雙位數成長，住商不動產企研室資深經理徐佳馨點出3原因，一是房價穩定居高，二是即便住宅市場降溫，房仲仍靠著預售轉單、土地、辦公室等其他類型的交易維持收入。

徐佳馨接著指出第三點原因，前兩年房市大好，吸引不少人投入，房仲業家數與人數雙創新高，滲透率也跟著提高；雖然大餅分食之下，平均可能賺少了，但整體營業額因而持續提高。

主計總處也提供縣市別的銷售額數據，今年1至7月直轄市六都不動產經紀業銷售額合計443億元，占全國8成4，年增13%，其中以台北市130億元最多、占24.5%，台中市85億元居次、占16.0%。

就增減幅而言，以高雄市較去年同期成長24.0%最大，台中市及新北市也分別增14.4%及13.5%；六都以外縣市合計86億元、占16.2%，年增20.1%，較六都合計增幅高出7.1個百分點。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真指出，今年以來，房市走緩的跡象愈來愈顯著，買賣雙方對價格認知拉大，使得交易量低迷，房市量縮格局短期難以改變。（編輯：潘羿菁）1111004