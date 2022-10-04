台灣創新技術博覽會將登場 經部期許創造500億商機

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（中央社記者鄭鴻達台北4日電）2022台灣創新技術博覽會將於13日登場，今年展覽為實體混搭線上展，吸引20國約1200件技術作品參展，並將搭配交易商談會，經濟部估可創造約新台幣500億元商機。

經濟部智慧財產局今天攜手國科會、農委會、國防部、教育部、勞動部、衛福部、環保署、國發會與中研院共10個政府單位，舉辦「2022台灣創新技術博覽會」展前記者會，並在現場預先展出具代表性的多件作品。

智慧局長洪淑敏致詞表示，因疫情趨緩，今年博覽會結合實體、線上擴大展出，盼恢復疫情前8成規模，目前有來自20國、70個單位，約440家參展廠商參與，攤位達上千攤，展出共約1200件技術作品，估吸引5萬人參與實體展。

洪淑敏說，今年博覽會配合疫情與科技發展趨勢，展出生技醫療、智慧製造、自駕車等領域亮點技術，並藉舉辦35場以上技術商談會暨研討會，讓買主直接與展出者洽談，估可創造約500億元商機。

2022台灣創新技術博覽會實體展將在10月13日至15日於台北世貿一館展出，線上展將於11日至20日展出，國外代表性參展廠商包括富士軟片、西門子、思科、默克，國內則有台積電、日月光及仁寶等代表性大廠。

智慧局說明，展場規劃有未來科技、永續發展、創新領航3大主題專館以及發明競賽區，主題涵括精準健康、永續綠能與先進材料、AIoT及智慧應用、電子與光電、碳增匯、綠能科技、循環再生、半導體、精準醫療、製造精進、智慧生活、淨零排放、國防航太等。

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今天預先展出政府相關單位的作品中，有經濟部中小企業處的新型冠狀病毒核酸檢驗平台，可針對新冠病毒採非侵入式唾液檢測；農委會水產試驗所研發的離岸風場藻貝類養殖的海洋碳匯應用，利用藻類大量吸收二氧化碳，達到增匯減碳並充裕沿海漁業資源的效果。

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