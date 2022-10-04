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高嘉瑜批護航南山人壽 金管會：未替特定業者護航

2022/10/4 17:39
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（中央社記者謝方娪台北4日電）面對壽險業淨值風暴，業者是否可進行資產重分類，引起正反論戰，民進黨立委高嘉瑜批金管會今天開會是「緊急護航南山人壽大會」，金管會強調，並無替特定業者護航。

壽險業淨值再探低，有7家壽險公司9月底自結淨值比低於法定3%門檻，其中南山人壽更已轉為負值。近日有壽險業者提出盼依會計公報「經營模式改變」啟動資產重分類，將原本放在OCI（其他綜合損益）項下長期持有債券部位，改放到AC（攤銷後成本）項下，避免評價波動影響淨值。

不過，此提議引起部分立委質疑壽險業靠美化財報粉飾太平，不同壽險業者同樣看法不一，立法院財政委員會3日通過臨時提案，建請金管會先邀會計研究發展基金會、專家學者及壽險公會開會討論。

高嘉瑜3日晚間於臉書發文抨擊金管會，她指出，南山人壽淨值大跌，緊急向金管會請求資產重新分類，是操弄財報的手段；高嘉瑜說，自己3日於立法院財委會提出臨時提案，要求金管會先召開公聽會，金管會卻火速在4日召開閉門會議，形同「緊急護航南山人壽大會」。

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金管會保險局副局長張玉煇今天在例行記者會回應，金管會今天之所以召開會議，主要是回應立法院財委會3日臨時提案所召開的會議。

張玉煇強調，因討論的議題牽涉高度專業性，因此會議邀請證期局、會研基金會、會計學者、壽險公會、壽險公司、4大會計師事務所及會計專家等相關專業人士與會討論，希望與會人員對議題提出看法及意見，提供會研基金會參考，並沒有為特定業者護航情事。（編輯：趙蔚蘭）1111004

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