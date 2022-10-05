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看旺內需復甦 遠百週年慶業績拚增5%

2022/10/5 11:51
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（中央社記者江明晏台北5日電）看好疫後內需復甦力道，全台遠百週年慶陸續開跑，由於去年10月有振興券挹注，雖然在高基期比較下，仍預估今年週年慶檔期營業額可達年增約5%；面對國境將開，遠百也將盡力留住VIP客群。

板橋大遠百週年慶將於13日預購開跑，推出滿千送百等優惠，刺激疫後復甦力道，主管表示，今年目標週年慶檔期營業額年增1億多元，年增約5%；已經開跑的台中大遠百週年慶業績已有10%成長，預估整個遠百週年慶檔期可以有5%的成長。

板橋大遠百表示，去年10月有振興券挹注，光是10月21日到11月21日就收了1.6億元的振興券，屬於比較高基期，因此今年成長幅度多寡，還要觀察市場復甦力道。

板橋大遠百表示，今年母親節之後業績穩定恢復，5月營收年增率大概50%，6至8月甚至有100%的成長，今年前9月板橋大遠百營業額年成長約22%。以精品成長較為顯著。

遠百主管表示，目前觀察各據點的業績表現都在水準之上，遠百全台據點含竹北店至9月成長率約33%到35%，竹北店今年營業額50億元目標將可超標，扣除竹北店，既有店也有近2成的成長，目前表現最好的據點還是台中大遠百和板橋大遠百。

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國境即將解封，觀光客入境，板橋大遠百認為，過去本來就不是以觀光客為主要客群，觀光客占比非常少，還是很看好內需復甦力道。遠百其他據點，則以台北市信義商圈、高雄、台中等大都會區域的觀光客占比較高，認為觀光客這一塊市場將有所挹注。

不過，百貨近年都靠內需在支撐，尤其金字塔頂端客群挹注很大，對於未來國境開了之後，可能會有一部分消費流往海外，遠百表示，這部分會審慎以對，要滿足需求，盡力留住VIP客群。（編輯：郭無患）1111005

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