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年底卸任財長立委要求提3政績 蘇建榮謙稱是共同努力

2022/10/5 13:46
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（中央社記者張璦台北5日電）財政部長蘇建榮今年底借調期滿，將回學校執教鞭，立委今天要他盤點任內最滿意的3項政績；蘇建榮說，任內盡力做、做不好就檢討，至於稅政、稅法、財政穩健等3項政績，都是共同貢獻，非憑一己之力。

蘇建榮今天上午率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理等，赴立法院財委會進行業務報告並備質詢。

國民黨立委曾銘宗質詢時，問蘇建榮當財政部長多久了，並要他提出自己任內最滿意的3項政績；蘇建榮說，自己擔任財政部長4年多，任內盡力做、做不好就檢討。

在曾銘宗堅持下，蘇建榮表示，任內最滿意的3項政績，首先是近年稅收表現好，有多餘稅收可以多還債，維持財政穩健，這也是前後任財政部長共同貢獻；第二，在稅政上推出許多便民措施，包含手機報稅、遺產稅稅額試算等；第三，稅法方面，稅捐稽徵法修正、實施房地合一稅2.0、境外資金匯回專法，吸引台商回台投資，促進經濟成長。

蘇建榮強調，這些都不是個人貢獻，而是共同努力。

曾銘宗追問蘇建榮，任內是否有「未竟之業」；蘇建榮回應，「有，但講出來就不好意思」，每位財政部長重視的都不同，他自己任內就是努力、盡力做好事情。（編輯：林淑媛）1111005

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