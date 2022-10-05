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藥華藥9月營收2.55億元年增822% 新廠10/20動土

2022/10/5 18:33
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（中央社記者韓婷婷台北5日電）藥華藥公布9月營收新台幣2.55億元，年增率達822%，月增23.14%。藥華藥表示，9月營收主要動能是來自罕見血癌新藥美國市場營收持續雙位數成長，歐洲9月並未出貨。

藥華藥第3季營收8.11億元，年增781%；累計前3季營收突破20億元，來到20.4億元，年增637.9%。

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藥華藥表示，美國市場營收穩定成長，奠定醫療研發與行銷基礎。因應美國及全球市場需求，已規劃在新竹生醫園區興建竹北新廠，預計10月20日舉行動工典禮。此外也籌劃在波士頓設置研發中心，由新任科學長林俐伶規劃發展「免疫檢查點」抑制劑，朝腫瘤免疫療法布局。

另外，為因應蓋廠資金需求，藥華藥近期再度辦理現金增資，此次發行新股1670萬股，每股現增價408元，預計募資68.13億元，繳款期間自10月4日至11日。（編輯：張良知）1111005

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