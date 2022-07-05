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藥華藥6月營收2.77億月減2成 美國持續雙位數成長

2022/7/5 15:05
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（中央社記者韓婷婷台北5日電）生技股王藥華藥公告6月營收新台幣2.77億元，雖然較5月下滑20.4%、年增達1023.8%，6月營收以罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）美國出貨為主，美國地區持續繳出雙位數成長的成績單。

藥華藥第2季營收9.7億元，較上季成長近3倍；上半年營收12.29億元，年增566.6%。

藥華藥表示，依據美國新藥產業常態，自7月起小幅上調Ropeg在美售價。不僅在台灣、香港有自費病人，韓國子公司亦正式進行商業銷售，啟動自費病人用藥，持續向前推展亞太布局。

藥華藥以罕見血癌新藥Ropeg，於美國罕見疾病組織NORD（National Organization for Rare Disorders） 的「2022罕見疾病影響力大獎」典禮上，獲年度「行業創新」大獎。

藥華藥今天股價重獲買盤推升，開高震盪走高，終場收漲45元，重回500元關卡，來到530元，漲幅9.28%，成交量2938張。（編輯：張均懋）1110705

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