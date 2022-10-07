非農就業人口公布前美股跌 法人：台股恐量縮整理

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（中央社記者潘智義台北7日電）美國即將公布非農就業人口數據前，美國主要股市收低，法人認為，市場觀望氣濃厚，加上國慶連假效應，台股不排除可能量縮整理。

道瓊工業指數6日下挫346.93點或1.15%，以29926.94點作收；標準普爾500指數挫跌38.76點或1.02%，收3744.52點；科技股那斯達克指數下滑75.33點或0.68%，收11073.31點；費城半導體指數下跌14.77點或0.59%，收2508.84點。

台股6日收在13892.05點，上漲90.62點，成交值新台幣1754.93億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股連續幾天上漲，反彈已大，除非有新利空，否則應已不至於再破底，但在等待進入回升階段前，尤其在美非農就業數據今晚公布前，走勢不排除先盤整，待下週才會反映數據的利多或利空。

產業訊息方面，晶圓代工廠聯電9月營收252.19億元，較8月減少，仍為次高水準；聯電第3季營收達753.92億元，創單季新高。

電信寬頻設備廠中磊電子公布前3季營收461億元，年增50%，創歷年同期新高。中磊表示，隨著全球投入數位基礎建設，遠距新興應用帶動資料量暴增，對高速光纖接取設備等網通設備升級的需求強勁。

搶攻元宇宙商機，宏達電推出虛擬實境（VR）新品套件，激勵9月營收回溫，9月合併營收4.63億元，月增48.18%，但仍年減22.87%。（編輯：楊凱翔）1111007