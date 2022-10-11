國泰世華銀當機提補償 金管會：後續進行必要核處

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（中央社記者蘇思云、謝方娪台北11日電）國泰世華銀行8日ATM、網銀及信用卡刷卡一度全面無法使用，國泰世華銀今天致歉並提出補償方案，提供民眾10月12日到16日期間6次跨行免手續費的優惠；針對好市多結帳受影響的卡友，多利金回饋由1%提高到3%。

至於金管會是否會對國泰世華銀行進行行政懲處，金管會將視國泰世華銀行後續函報處理情形，再進行必要核處。

國泰世華銀行今天傍晚發布新聞稿說明補償方案，強調會深切檢討，提出改善計畫，並向因本事件造成不便的客戶與社會大眾，致上最深歉意。

國泰世華銀指出，民眾在12日至16日（共5天）期間，使用國泰世華銀行ATM進行國內跨行台幣轉帳及跨行台幣提款交易者（無論是否為國泰世華銀行客戶），提供6次免收跨行轉帳、跨行提款手續費優惠，採取事後返還入帳機制。

國泰世華銀指出，針對8日上午10時到下午3時，在好市多賣場結帳的國泰世華Costco聯名卡友，在前述時段內的交易金額（含刷卡交易及現金交易），多利金回饋由1%提高為3%。

此外，8日當天採用國泰世華銀收單服務的商家，另在15日提供本行卡收單手續費減免優惠。相關詳細措施也會另外公告在國泰世華銀行官網。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會表示，國泰世華銀行內湖資訊大樓業主8日上午進行老舊高壓變壓器更換工程，此作業程序必須先將市電改為用發電機供電，以維持更換過程電力不中斷，不過此過程中，發電機因過熱而降載供電，因此影響空調，導致部分伺服器因過熱自動關機，進而影響國泰世華銀行ATM、網銀以及信用卡收單服務無法正常運作。

至於國泰世華銀行為何沒有啟用備援系統，林志吉指出，因變壓器更換工程廠商第一時間評估可在當天中午12時恢復正常供電，因此國泰世華銀行認為工程施工時間短於啟動異地備援系統所需時間，當下決定全力完成此工程施工，暫時不啟動備援系統。

國泰世華銀指出，跟施工廠商訂有合約，都依規定進行設備保養及定期維護。事件發生後，已偕同機電專家啟動調查，將針對機電系統及備援措施進行強化。在追究廠商責任部份，將在原因釐清後依合約辦理。

至於國泰世華銀行當機事件受影響範圍，分成三部份。第一，信用卡收單在8日上午11時至下午1時25分發生異常，共52家由國泰世華銀行負責單獨收單的特約商店均無法刷卡；其次是網銀服務，在8日上午10時57分至下午3時23分發生異常。

第三是ATM服務，在8日上午11時38分至下午3時25分發生異常，現金存入自行帳戶共26筆受影響、金額達新台幣201萬元，現金存入他行帳戶共199筆受影響、金額達287萬元，當日受影響交易筆數及金額都已在當日完成入帳。

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國泰世華銀行先前曾因半年內ATM當機4次，在今年4月遭金管會開罰200萬元且不准國泰世華銀行今年新設營業場所外ATM，裁罰創史上首例，如今再度出現大當機，引起高度關注。

林志吉指出，國泰世華銀行已在8日向銀行局通報重大偶發事件，依規定，國泰世華銀行必須在7個營業日內函報詳細資料或後續處理情形，金管會屆時會視國泰世華銀行後續函報處理情形，進行必要核處。（編輯：蘇龍麒）1111011