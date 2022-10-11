國泰世華ATM網銀8日大當機 補償6次跨行免手續費

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（中央社記者蘇思云台北11日電）國泰世華銀行8日ATM、網銀及信用卡刷卡服務一度全面無法使用，國泰世華銀今天致歉並提出補償方案，提供民眾10月12日到16日期間6次跨行免手續費的優惠；好市多當天結帳受影響卡友，多利金回饋從1%提高到3%。

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國泰世華銀今天指出，民眾在10月12日至10月16日期間，使用國泰世華銀行ATM進行國內跨行台幣轉帳及跨行台幣提款交易者（無論是否為國泰世華銀行客戶），提供6次免收跨行轉帳、跨行提款手續費優惠，採取事後返還入帳機制。

國泰世華銀指出，針對8日上午10時到下午3時，在好市多賣場結帳的國泰世華Costco聯名卡友，在前述時段內的交易金額（含刷卡交易及現金交易），多利金回饋由1%提高為3%。此外，10月8日當天採用國泰世華銀收單服務的商家，另在10月15日提供本行卡收單手續費減免優惠。（編輯：黃國倫）1111011