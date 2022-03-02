國泰世華ATM頻當機 金管會下令全體銀行2面向改進

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（中央社記者謝方娪台北2日電）國泰世華ATM半年內2次當機，針對ATM系統升級出包，金管會已下令全體銀行通案2面向改進，包含銀行資安專責單位必須參與系統轉換前的關鍵準備工作，也要部署足夠客服資源，做後續應變。

國泰世華銀行2月下旬跨行交易優化模組上線，影響作業效能，發生少數ATM、網銀App轉帳與提款交易異常，約影響2500筆交易。金管會銀行局副局長童政彰表示，目前尚未收到國泰世華函報後續處理報告。

國泰世華銀行也曾在去年10月18日、19日連2天出現ATM提款及轉帳交易異常，影響客戶3萬9314人。國泰世華銀行當時表示，是因系統升級後影響作業效能，後續提供受影響用戶1年內5次新台幣轉帳、提款等交易，跨行免收手續費措施作為補償。

童政彰說，當時除了要求國泰世華銀行就系統升級和事件應變處理進行檢討，金管會也通案要求全體金融機構落實2原則，第一，銀行應依銀行公會訂定的「金融機構提供自動櫃員機系統安全作業規範」，每半年針對ATM相關伺服器進行掃描，建立ATM監控和事故應變處理機制，且須每年進行排程演練，若有異常事件要通報銀行局。

第二，ATM系統升級雖不屬於銀行核心系統轉換，但會影響民眾日常金融服務便利性，金管會認為，銀行應高度關注ATM系統升級，進行相關資通安全防護作業。

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針對國泰世華銀行ATM半年內2次當機，金管會已進一步督導銀行公會進行2面向通案改進。第一，若涉及自動化服務，例如個人網銀、企業網銀、行動銀行或ATM系統轉換、架構調整及跨版升級，必須比照「金融機構資通安全防護基準」規定辦理，換言之，銀行須提升資訊系統、部署足夠客服資源因應後續事故應變等，確保消費者權益。

第二，銀行若進行核心系統或非核心系統但會對客戶權益造成重大影響的系統升級，必須由資安專責單位參與轉換前關鍵準備工作，例如整體架構審查、上線跨部門協調、風險評估等，銀行資安長要統籌發揮資安政策並進行相關資源調度。（編輯：楊蘭軒）1110302