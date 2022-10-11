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疫情紅利告終？東森購物網9月獲利年減近2成

2022/10/11 21:10
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（中央社記者江明晏台北11日電）民眾逐漸建立「與病毒共存」意識，導致電商疫情紅利減少，東森國際旗下轉投資東森購物網9月合併營收為新台幣18.64億元，年減14.8%；稅前淨利1.31億元，年減19.8%，每股盈餘1.01元。

東森購物網（含草莓網、熊媽媽買菜網）累計前9月合併營收198億元，年減4.7%；合併稅前淨利14.76億元，年減3.3%，每股盈餘11.85元，較2021年同期12.63元減少0.78元。

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東森購物網表示，跨境電商草莓網受到美元大幅升值影響，匯差使得消費者降低購買意願；另外，隨著疫情解封，民眾外食頻率增加，購買食材自煮減少，也使得熊媽媽買菜網營收略減。

展望後續，東森購物網看好第4季為電商傳統旺季，將善用大數據分析來做客戶服務管理，精準鎖定消費族群，並針對消費者回歸實體購買思考策略調整，持續布局OMO線上線下互相導客；解封商機方面， 旅遊、美妝等產品業績提升。（編輯：張良知）1111011

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