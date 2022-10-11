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美祭晶片管制 經部：台半導體業重視法遵

2022/10/11 22:29
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（中央社記者鄭鴻達台北11日電）對於美國祭出晶片出口管制，經濟部今天說明，台灣半導體產業高度重視法遵，也配合下單國際客戶的在地國規範。經濟部重申，台灣半導體產業鏈經過逾40年發展，關鍵地位不會動搖。

美國政府7日宣布新一系列出口管制措施，以限制中國半導體發展。未來美國企業除非獲得政府許可，不得出口有軍事應用的先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片，也將受此規範。

經濟部晚間聲明表示，台灣半導體相關產業長期服務全球客戶，也高度重視法遵，業者除恪遵國內法令，同時配合下單的國際客戶需求及客戶在地國規範。

經濟部說，台灣半導體產業鏈經過逾40年發展，建立超過1000家相關供應鏈，台灣在半導體製造生產的效率、供應鏈完整度及創新能量，會持續追求卓越，關鍵地位不會動搖。

經濟部指出，下半年全球經濟變數較多，包括俄烏戰爭、各國升息抑制通膨、消費性產品需求等因素皆有影響，但台灣半導體持續維持全球競爭優勢，基本面穩健。

經濟部強調，政府也與各廠商保持密切聯繫，支持業者投資擴廠、創新發展所需，持續扮演全球科技發展的關鍵基礎。（編輯：張均懋）1111011

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