更多編輯台推薦新聞：
機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響
科技

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
首頁 / 產經
NCC
新聞專題
NCC1/300
首頁 / 產經

靖天軍武台申設案 NCC考量資金人力規劃否決

2022/10/12 16:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北12日電）靖天公司申請新設「靖天軍武台」案，NCC今天表示，綜合考量申請者的營運計畫內容，依照現有資金跟人力編制，新頻道恐難達到5成自製率的規劃，否准靖天軍武台的頻道申設案。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，考量申請人所屬的14個頻道（主要為電影與綜合類型頻道）近3年平均重播率逐年升高，2021年平均重播率高於8成，且送來的節目樣帶品質粗糙，依照目前資金與人力編制，新頻道能否達到5成自製率的計畫，尚有疑義，決議否准。

根據NCC資料，靖天公司關係企業靖洋傳媒科技股份有限公司2020年也曾向NCC申設製播新聞的「靖天軍事台」。

NCC官員指出，當時考量製播軍事新聞與評論涉及國防、外交、民心等，對國家發展影響大，但申請企劃書的頻道規劃、經營者專業能力與人力編制等，都不足以實現其營運計畫，NCC在2021年2月24日否准此案。（編輯：黃國倫）1111012

翁柏宗
鏡電視董監變更審查 陳建平出席指撤換過程倉促暴力 鏡電視取代TVBS 55台遭駁回 NCC：調整恐影響收視權益
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
5大電信拜會NCC 盼低軌衛星落地機制完善