靖天軍武台申設案 NCC考量資金人力規劃否決

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（中央社記者蘇思云台北12日電）靖天公司申請新設「靖天軍武台」案，NCC今天表示，綜合考量申請者的營運計畫內容，依照現有資金跟人力編制，新頻道恐難達到5成自製率的規劃，否准靖天軍武台的頻道申設案。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，考量申請人所屬的14個頻道（主要為電影與綜合類型頻道）近3年平均重播率逐年升高，2021年平均重播率高於8成，且送來的節目樣帶品質粗糙，依照目前資金與人力編制，新頻道能否達到5成自製率的計畫，尚有疑義，決議否准。

根據NCC資料，靖天公司關係企業靖洋傳媒科技股份有限公司2020年也曾向NCC申設製播新聞的「靖天軍事台」。

NCC官員指出，當時考量製播軍事新聞與評論涉及國防、外交、民心等，對國家發展影響大，但申請企劃書的頻道規劃、經營者專業能力與人力編制等，都不足以實現其營運計畫，NCC在2021年2月24日否准此案。（編輯：黃國倫）1111012