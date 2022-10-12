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美元指數回軟 新台幣貶翻升收31.839元

2022/10/12 18:02
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（中央社記者潘姿羽台北12日電）儘管台股震盪收低，美元回軟加上外資午後反手匯入，帶動新台幣由貶翻升，今天收盤收在31.839元，升值2.8分，台北及元太外匯市場總成交金額17.57億美元。

台股今天早盤一度跌逾百點，失守萬三大關，隨後跌勢收斂、數度翻紅，終場下跌24.79點，收在13081.24點，指數雖站回萬三，但未能收復13100點。

新台幣匯率今天以31.87元開盤後，匯價走弱、迅速貶破31.9元，最低31.909元，不過午後由貶翻升，收在最高31.839元。

外匯交易員表示，雖然台股收小黑，外資午後反手匯入，與出口商站在同一陣線，加上美元指數下午回檔，非美貨幣略有反彈，支撐新台幣匯率由貶翻升。

外匯交易員表示，美國即將公布生產者物價指數（PPI）與消費者物價指數（CCI），數據表現攸關美國聯準會後續升息步伐，因此市場稍作整理；短線來看，國際美元還是強勢，新台幣貶值趨勢不變，跨過32元整數關卡只是時間早晚的問題。（編輯：張均懋）1111012

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