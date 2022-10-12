立委要求保證南山5年不出事 黃天牧：任內努力

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（中央社記者謝方娪台北12日電）南山人壽淨值轉負危機，因金融資產重分類獲得緩解，民進黨立委高嘉瑜今天要求金管會主委黃天牧保證南山人壽5年內不出事，黃天牧表示，「保證」字眼太沉重，會在任內繼續努力。

股債市震盪，壽險業面臨空前淨值風暴，金管會保險局11日宣布，壽險業在符合一定規範下，可進行金融資產重分類，將原本放在OCI（其他綜合損益）項下長期持有債券部位，改放到AC（攤銷後成本）項下，避免評價波動影響淨值。

黃天牧今天赴立法院財政委員會進行專題報告並備詢，高嘉瑜提出質疑，金管會讓南山人壽可進行金融資產重分類，將債券改放到AC項下，黃天牧是否敢保證未來5年內南山人壽不會出問題。

黃天牧表示，南山人壽淨值下降是會計政策的關係，並非投資問題；「保證」字眼太沉重，會在任內繼續努力。高嘉瑜接續質疑，南山人壽是因現金流不足，因此要把債券轉到AC。黃天牧強調，南山人壽現在並非現金流問題。

黃天牧也提到，現階段金管會最重要的政策目標、最重要尋求的公共利益，是維護金融市場穩定，讓台灣金融市場保戶、存款人及投資大眾放心。

黃天牧表示，這段時間金管會花很多時間和外界解釋，壽險業淨值下修是因會計政策選擇導致的評價問題，並非壽險公司實質經營發生特別問題，就是希望能讓壽險公司保戶安心。（編輯：林興盟）1111012