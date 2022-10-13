匯率助攻 台積電估第4季毛利率59.5%至61.5%

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）晶圓代工龍頭台積電今天宣布下修今年資本支出規模至360億美元，較前次法說會預估值下修幅度約1成；受惠新台幣匯率貶值，台積電預期第4季毛利率可受惠，部分彌補稼動率下滑影響。

台積電下午舉行法人說明會，觀察毛利率表現，台積電財務長黃仁昭指出，台積電第3季毛利率達到60.4%，主要受惠匯率因素及成本改善，前次法說會預期第3季新台幣兌美元匯率落在29.7元區間，結果來到30.32元；至於第4季匯率假設是31.5元，毛利率估落在59.5%至61.5%區間，匯率因素可部分彌補產能利用率下滑的影響。

展望長期毛利率表現，黃仁昭預期，可達成53%以上的目標。

談到今年資本支出規劃，黃仁昭指出，台積電每年資本支出計畫均以未來幾年發展趨勢為考量，在7月中旬法說會中，台積電預估今年資本支出規模落在400億美元至440億美元下緣區間，現在台積電縮減今年資本支出規模，下修至360億美元左右。

黃仁昭表示，縮緊今年資本支出的主要考量，一半在於優化產能，其他包括產業展望及設備交期等因素，並因應短期不確定市況。今年360億美元資本支出中，大約70%至80%比重用於先進製程技術，10%用於先進封裝和光罩生產，10%至20%比重用於特殊製程。

外資法人提問明年資本支出規劃，黃仁昭指出，目前談2023年資本支出計畫仍言之過早，明年會審慎因應市場短期不確定性，會審慎檢視縮緊資本支出是否恰當，也會與客戶密切合作。

法人問及台積電資本支出規劃，是否會隨著長期美元營收成長15%至20%趨勢並行，黃仁昭指出，若營收成長持續，台積電會增加資本支出。法人預期，長期來看，台積電資本支出成長幅度估約35%至39%區間。

根據台積電官網，特殊製程包括微機電（MEMS）、CMOS影像感測元件（CIS）、類比元件（Analog）、嵌入式快閃記憶體（eFlash）、混合訊號/射頻元件、高壓元件等。（編輯：張良知）1111013