聚陽：美元急升帶來匯兌優勢 未來展望正向

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（中央社記者賴言曦台北13日電）全球經濟陷入衰退疑慮，成衣大廠聚陽今天表示，雖然低單價產品受到通膨等因素衝擊，但聚陽在高單價產品需求不墜，加上美元急升、匯兌優勢助攻毛利率，今年獲利有望優於去年，對明年抱持正向展望。

台北紡織展今年恢復實體舉辦並進入第2天展期，聚陽表示， 美國庫存去化壓力較大，美系客戶聖誕節銷售狀況不明，追加訂單難以預估，因此積極轉向短交期訂單，由於短單是聚陽強項，仍看好美系客戶明年訂單有望以個位數穩定成長。

聚陽指出，日系客戶受惠邊境解封、旅遊復甦帶動需求等因素，需求逐漸轉強，訂單看到明年全年度，加上美元走強有利匯兌收益，預估明年維持正成長；整體而言，聚陽明年訂單第1季有望成長5成、第2季成長3成。

整體市況方面，聚陽分析，越南因為2021年封城導致品牌下單量減少，相關效應持續遞延，預估明年下半年才會復甦。

另外，中國、台灣市況不樂觀，中國主要受清零政策影響；台灣則因非區域全面經濟夥伴協定（RCEP）會員國，對日等國出口時無法享受關稅優惠，預估對布、成衣訂單的影響將在明年逐漸浮現。

聚陽9月合併營收為新台幣24.27億元，月減25.5%、年減2.6%；前9月營收247.19億元，年增16.4%。（編輯：張均懋）1111013