吳忠勳：台灣生技業在疫情壓力下快速成長

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台灣生物產業協會理事長吳忠勳13日在生物產業協會年會論壇表示，從舉辦台灣生技月，到亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan），台灣BIO已成為全球第3大品牌，代表台灣生技產業近3年在艱難的疫情下快速成長。中央社記者潘智義攝 111年10月13日

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（中央社記者潘智義台北13日電）台灣生物產業協會理事長吳忠勳今天表示，從舉辦台灣生技月到亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan），已成為全球第3大品牌，代表台灣生技產業近3年在艱難的疫情壓力下快速成長。

吳忠勳在生物產業協會年會論壇指出，台灣發展核酸藥物，因疫情已走向與病毒共存與開放階段，生技中心在疫情帶動的核酸藥物市場前景下，也將發揮新藥研發量能。

他說，以全方位策略投入核酸藥物的關鍵技術研發，包括規模化生產製程、脂質奈米微粒（LNP）包覆遞送系統、昆蟲細胞病毒載體生產等多項產品驗證平台，為核酸藥物開發與製造提供利基平台。

他指出，生物產業發展協會將持續在生技醫藥領域經營不同平台，讓生、醫、農及電子等產業有更多互動的機會。

生技中心ITIS研究團隊副組長林建邦指出，根據GlobalData報告，人工智慧和大數據已被醫藥專業人士評為近年製藥產業最具顛覆性的兩大新興技術。

林建邦強調，台灣具備成熟資通訊（ICT）產業，也有多項新藥開發及藥品生產經驗，「精準醫療」可望為台灣生醫產業提供發展機遇，建議台灣在生技與資通訊（BIO-ICT）產業跨域合作上，可透過公私夥伴關係（PPP）模式，結合政府及廠商之力串聯國內資源，加速台灣數據科學在醫藥產業的應用發展。

林建邦以輝瑞（Pfizer）與BNT合作為例，採用數位科技加速核酸藥物開發，將人工智慧（AI）技術應用於序列設計，加速產品導入臨床試驗，縮短送審時間。

他認為，精準診斷產品可協助藥廠，做好精準藥物開發，催生診斷治療整合解決方案，而精準醫療正可為台灣生醫產業提供發展機遇。（編輯：張良知）1111013