更多編輯台推薦新聞：
看懂美晶片禁令衝擊 供應商人才技術撤離中國 影響估遍及全球
國際

看懂美晶片禁令衝擊 供應商人才技術撤離中國 影響估遍及全球

國門解封全球首發團凌晨抵台 旅客：很喜歡台灣
生活

國門解封全球首發團凌晨抵台 旅客：很喜歡台灣

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
生活

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

吳忠勳：台灣生技業在疫情壓力下快速成長

2022/10/13 21:25（10/13 21:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣生物產業協會理事長吳忠勳13日在生物產業協會年會論壇表示，從舉辦台灣生技月，到亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan），台灣BIO已成為全球第3大品牌，代表台灣生技產業近3年在艱難的疫情下快速成長。中央社記者潘智義攝 111年10月13日
台灣生物產業協會理事長吳忠勳13日在生物產業協會年會論壇表示，從舉辦台灣生技月，到亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan），台灣BIO已成為全球第3大品牌，代表台灣生技產業近3年在艱難的疫情下快速成長。中央社記者潘智義攝 111年10月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北13日電）台灣生物產業協會理事長吳忠勳今天表示，從舉辦台灣生技月到亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan），已成為全球第3大品牌，代表台灣生技產業近3年在艱難的疫情壓力下快速成長。

吳忠勳在生物產業協會年會論壇指出，台灣發展核酸藥物，因疫情已走向與病毒共存與開放階段，生技中心在疫情帶動的核酸藥物市場前景下，也將發揮新藥研發量能。

他說，以全方位策略投入核酸藥物的關鍵技術研發，包括規模化生產製程、脂質奈米微粒（LNP）包覆遞送系統、昆蟲細胞病毒載體生產等多項產品驗證平台，為核酸藥物開發與製造提供利基平台。

他指出，生物產業發展協會將持續在生技醫藥領域經營不同平台，讓生、醫、農及電子等產業有更多互動的機會。

生技中心ITIS研究團隊副組長林建邦指出，根據GlobalData報告，人工智慧和大數據已被醫藥專業人士評為近年製藥產業最具顛覆性的兩大新興技術。

林建邦強調，台灣具備成熟資通訊（ICT）產業，也有多項新藥開發及藥品生產經驗，「精準醫療」可望為台灣生醫產業提供發展機遇，建議台灣在生技與資通訊（BIO-ICT）產業跨域合作上，可透過公私夥伴關係（PPP）模式，結合政府及廠商之力串聯國內資源，加速台灣數據科學在醫藥產業的應用發展。

林建邦以輝瑞（Pfizer）與BNT合作為例，採用數位科技加速核酸藥物開發，將人工智慧（AI）技術應用於序列設計，加速產品導入臨床試驗，縮短送審時間。

他認為，精準診斷產品可協助藥廠，做好精準藥物開發，催生診斷治療整合解決方案，而精準醫療正可為台灣生醫產業提供發展機遇。（編輯：張良知）1111013

吳忠勳
亞洲生技大會登場 國際大咖揭露未來發展趨勢 2022傑出生技產業獎 14家得主出爐
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族