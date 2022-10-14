長榮法說會下午登場 貨櫃三雄股價齊揚
2022/10/14 10:27（10/14 10:37 更新）
長榮海運14日下午將舉辦法人說明會。（中央社檔案照片）
（中央社記者賴言曦台北14日電）長榮海運今天下午即將舉辦法人說明會，貨櫃三雄早盤重聚人氣，長榮、陽明、萬海皆漲逾半根漲停板。
海運運價近期直直落，上海航運交易所9月30日公告的上海出口貨櫃運價指數（SCFI）跌破2000點大關，連續16週下跌，美西線跌10.61%，美東線下跌5.79%、歐洲線下跌6.73%。
長榮將於今天下午3時召開法說會，市場預期長榮將針對運價走跌釋出因應策略，並對第3季市況及第4季展望提出說明。
貨櫃三雄早盤皆漲逾半根漲停板，長榮、陽明漲幅超過5%，股價最高分別來到新台幣153.5元、63.2元；萬海漲幅超過6%，股價最高一度至70.7元。
長榮9月合併營收501.98億元，月減12.61%，年增5.5%。陽明9月營收279.74億元，較8月減少20.28%，較去年同期減少15.79%。萬海9月合併營收186.17億元，月減12.66%，年減27.74%。（編輯：楊蘭軒）1111014
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。