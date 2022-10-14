更多編輯台推薦新聞：
20大前北京高架橋懸掛反習布條 中國網路全面封殺照片
兩岸

20大前北京高架橋懸掛反習布條 中國網路全面封殺照片

日本防相研判北韓發展核武取得突破 可搭載於彈道飛彈

日本防相研判北韓發展核武取得突破 可搭載於彈道飛彈

台東山洞6000年前女性骨骸 研究：台灣「黑矮人」可能為真
科技

台東山洞6000年前女性骨骸 研究：台灣「黑矮人」可能為真

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

長榮法說會下午登場 貨櫃三雄股價齊揚

2022/10/14 10:27（10/14 10:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
長榮海運14日下午將舉辦法人說明會。（中央社檔案照片）
長榮海運14日下午將舉辦法人說明會。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北14日電）長榮海運今天下午即將舉辦法人說明會，貨櫃三雄早盤重聚人氣，長榮、陽明、萬海皆漲逾半根漲停板。

海運運價近期直直落，上海航運交易所9月30日公告的上海出口貨櫃運價指數（SCFI）跌破2000點大關，連續16週下跌，美西線跌10.61%，美東線下跌5.79%、歐洲線下跌6.73%。

長榮將於今天下午3時召開法說會，市場預期長榮將針對運價走跌釋出因應策略，並對第3季市況及第4季展望提出說明。

貨櫃三雄早盤皆漲逾半根漲停板，長榮、陽明漲幅超過5%，股價最高分別來到新台幣153.5元、63.2元；萬海漲幅超過6%，股價最高一度至70.7元。

長榮9月合併營收501.98億元，月減12.61%，年增5.5%。陽明9月營收279.74億元，較8月減少20.28%，較去年同期減少15.79%。萬海9月合併營收186.17億元，月減12.66%，年減27.74%。（編輯：楊蘭軒）1111014

延伸閱讀
運價疲軟及塞港影響調度 長榮、萬海9月營收月減12%長榮國際董事長張明煜接任 經營權之爭休兵長榮股價跳水 中環認賠損失近2500萬元
長榮海運
運價走弱 長榮海運8月營收574億、月減逾8%長榮海運百億打造高港第7貨櫃中心 首批機具運抵
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族