長榮股價跳水 中環認賠損失近2500萬元
2022/7/5 20:35（7/5 20:42 更新）
長榮海運6月以來股價大跳水，跌破百元關卡，最低來到79.2元。（中央社檔案照片）
（中央社記者韓婷婷台北5日電）長榮海運6月以來股價大跳水，跌破百元關卡，最低來到79.2元，今天中環公告近1個月來處分3220張長榮股票，虧損金額近新台幣2500萬元，認賠砍出3220張後手上還有6653張持股。
餐飲品牌漢來美食7月1日公告處分長榮海運後，中環也進行停損，今天公告於6月6日至7月5日間處分長榮海運持股，共3220張，處分價格每股99.02元，總金額3.18億元，處分損失2495萬元。
中環處分後手上還持有長榮海6653張，金額為7.86億元。長榮海今天股價收在87.7元，上漲6.3%。
另外中環今天還公告買進環球晶股票，於1月19日至7月5日間取得環球晶股票共計554張，每股成本約在546.35元，總金額3.02億元，環球晶今天股價尾盤收在428元，跌幅0.58%，按今天收盤價計算，中環帳上損失超過6000萬元。（編輯：潘羿菁）1110705
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