長榮減資6成過關 每股配息加減資可領24元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北30日電）長榮海運今天召開股東會，通過現金減資6成；預計每名股東除了盈餘配發每股新台幣18元現金股利外，還有現金減資每股退還股東現金6元，共計每股24元入袋。

長榮2021年合併營收4894.07億元，年增136.34%，歸屬母公司稅後盈餘2390.15億元，年增率880.98%，每股盈餘（EPS）達45.57元，每股淨值也躍升至61.76元。長榮海運先前宣布擬減資6成，消除股數31.75億股，每股將退還股東現金6元。

代表長榮「弟弟派」的法人股東長榮國際今天派出律師吳祝春出席股東會，他在審議減資案時發言表示，經觀察「集保戶股權分散表」資料，目前持有長榮海運股票1張至5張的小股東人數約26萬人，合計約持有51.6萬張股票，平均每名小股東持有約1.98張股票。

他認為，一旦減資6成，最保守估計可能有13萬以上的小股東將變成持股不足1張的情況，對小股東在市場的交易、行使股東權利都非常不利。

吳祝春也質疑，2021年5月，長榮海運在公司營運業績非常好、明知有大幅度獲利的情況下，仍選擇啟動募資，然後在今年就要利用現金減資退還股款給股東，已經參與購買長榮海運可轉換公司債的大股東，有沒有可能藉此獲得免稅取回現金的龐大利益。

另外，吳祝春也提及陽明海運董事長鄭貞茂認為減資是「除非萬不得已不會這樣做」。

長榮海運列席律師陳錦旋回應表示，對於減資案有股東表達反對意見都予以尊重，但吳祝春視減資為「坑害小股東」，陳錦旋認為「這樣的說法太沉重」，而且也不是事實。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳錦旋表示，對於減資有「圖利大股東之嫌」的說法，她認為是「言過其實」，而且也沒有依據，因為股東們可以從現金減資拿到依持股比例的現金，而且只有公司非常賺錢，或有很多現金時才有這個狀況。

至於吳祝春提及鄭貞茂對減資的看法，陳錦旋回應，吳祝春贊成這個看法的話，她沒有意見，但長榮海運對於減資的決策是審慎的；對於主管單位來函詢問，長榮海運也都有白紙黑字詳細回答。（編輯：張良知）1110530