長榮謝惠全：淡季低點已度過 全年營收仍看好

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（中央社記者賴言曦台北30日電）長榮總經理謝惠全今天表示，隨著供應鏈復工，預期貨量將恢復成長動能，且近期運價止跌、美國線新約於5月生效、長榮新船持續交付，預期進入第3季傳統旺季後，營收可望回升。

長榮海運今天召開股東會，謝惠全在評價全年度營運表現時說道，「陽光總在風雨後，淡季低點已度過，縱有通膨戰事擾，全年營收仍看好」。

他指出，歐美長約的部分，雖然運價漲幅依個別客戶或量及談約時間不同而有所差異，但基本上漲幅都不小，且在客戶尋求艙位保障的背景下，合約價的貨量占比較往年增加，美國線約有6成、歐洲線約在3成左右。

謝惠全也提到，雖然俄烏戰爭引發油價上漲與通膨疑慮，但國際貨幣基金（IMF）4月發佈的世界經濟展望報告（World Economic Outlook）對今年的經濟成長仍維持正向預期；另外，如果美國宣布調降中國商品進口關稅，對於抑制通膨、提振消費需求也可帶來正面效應。

對於外界憂心通膨將導致運量縮減等問題，謝惠全認為，海運載運的貨品大多為日常消費性產品，消費者在預算有限時，「需要的不會少，想要的會減少」，因此相關問題對海運影響預料有限。

至於在船隊規劃方面，謝惠全說明，長榮目前營運船隊共計203艘，運能153.7萬TEU，其中137艘配備脫硫氣，運能占比76.4%；今年以來油價大幅上漲，但隨著高、低硫油價差擴大，可望凸顯長榮船隊競爭力。

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謝惠全表示，長榮已簽約的新船訂單還有57艘待交，運能約55萬TEU，時程規劃分別為今年底前預計交付9艘新船，新增運能約10.8萬TEU；2023年預計交付6艘，新增運能約8.7萬TEU；2024年預計交付22艘，新增運能約23萬TEU；2025年預計交付14艘，新增運能約8.8萬TEU；2026年預計交付6艘，新增運能約3.7萬TEU。

長榮今年第1季合併營收新台幣1708.25億元，年增89.9%，毛利率69.09%。稅後歸屬母公司業主為1013.60億元，每股盈餘（EPS）19.16元；第1季營收、獲利及EPS皆創下單季新高。（編輯：郭無患）1110530