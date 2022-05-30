長榮審議減資案 「弟弟派」股東會中將表達意見

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（中央社記者賴言曦台北30日電）長榮海運今天召開股東會，會中將審議減資案；代表長榮「弟弟派」的法人股東長榮國際派出律師吳祝春代表出席，並發出聲明表示，將在會議中針對辦理現金減資退還股款發言。

長榮海運總經理謝惠全曾說明，如果用1塊錢就可以做到的生意，就不用花兩塊錢去做，且負債比率降低，所以減資把錢退還股東，預計股本將減為新台幣211.64億元，評估現金減資後，是最適合長榮海運的股本。

長榮2021年合併營收4894.07億元，年增136.34%，稅後盈餘（歸屬母公司）2390.15億元，年增率880.98%，每股盈餘（EPS）45.57元，每股淨值也躍升至61.76元。

長榮海運先前宣布減資6成，說明減資幅度達60%，消除股數31.75億股，每股將退還股東現金6元。

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長榮海運當時也說明，2021年度營收及獲利均為歷年新高，稅後淨利約為2390億元，累積保留盈餘達2593億元，營運資金提升至1740億元，負債比率大幅降至41.52%，公司整體財務結構強健、現金流量充沛。

持股長榮海運4.96%的長榮國際今天上午發布聲明表示，長榮海運如果認為現階段資本充足，要回收股票，也應該實施「庫藏股」，用公司的資金買回自家公司流通在外的股票，「而不是透過史無前例的現金減資6成、每股返還6元現金給股東的做法」，「表面上看起來是給股東錢，但其實股東領回原本屬於自己權益的錢」。（編輯：郭無患）1110530