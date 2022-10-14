經部攜手史丹佛、柏克萊大學 台13家法人新創受訓

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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）經濟部技術處今天與美國史丹佛大學、柏克萊大學簽訂新創合作協議，今年將選送首批13家法人新創進行輔導、媒合，要助其研發新創接軌全球，並估將鏈結矽谷新台幣3億元資金。

技術處發布新聞稿表示，在駐舊金山台北經濟文化辦事處、工研院、矽谷台灣天使群（SVT Angels）、史丹佛大學、柏克萊大學多方見證下，經濟部技術處長邱求慧今天與史丹佛大學國際教務長李特（Carissa Little）、柏克萊大學SkyDeck 亞洲區國際大使克萊因（Jeep Kline）代表簽約。

邱求慧指出，此次是首次與史丹佛大學工學院及柏克萊大學學官方SkyDeck加速器簽訂合作協議，預計今年選送第一批13家法人新創，透過專業化、客製化、國際化的新創輔導，協助研發新創接軌全球，預計創造至少3億元產業機會。

邱求慧說，技術處運用科專計畫支持產業科研，近年隨著創新創業成為驅動全球經濟的新顯學，技術處設立競賽評選機制激勵法人創業，催化新興領域事業的獨角獸。

技術處表示，透過「科專事業化生態系推動（TREE）計畫」，自8大法人研發機構選出13家新創團隊，為酷手科技、安堉創新科技、邁爾凌科技、醫起付、林海之星、集思智能、仁匯國際、 德芙生醫、指向科技及功夫好，產業領域集中於生技、資安、AI、半導體及衛星通訊。

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技術處表示，這13家新創團隊將在屬性分類後，進入美國史丹佛大學工學院、柏克萊大學學官方SkyDeck加速器，進行為期3個月的系統化課程、業師輔導、資金媒合、市場串接等特訓。

技術處說明，史丹佛大學是矽谷科技創業家搖籃，近年透過科技創業計畫，培育累計338家新創，今年排名全球第1；柏克萊大學官方SkyDeck加速器被評選為全世界大學舉辦的學研型新創加速器全球前5，自2012年以來投資466案、領投69案，其中有17家出場成功。（編輯：潘羿菁）1111014