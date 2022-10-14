電電公會：台灣供應鏈面向全球 淨零排放挑戰更大

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台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽（左2）14日出席創新科技論壇表示，台商供應鏈遍布全球，肩負全球大半的社會責任，因此台灣業者達成淨零排放的挑戰「比天還大」。中央社記者吳家豪攝 111年10月14日

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（中央社記者吳家豪台北14日電）台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽今天表示，台灣資通訊產品60%出口到國外，供應鏈面向全球，肩負全球大半的社會責任，因此台灣業者達成淨零排放的挑戰「比天還大」。

經濟部工業局今天舉辦「創新科技論壇：淨零科技．智鏈全球」活動，李詩欽出席焦點座談，以「淨零科技與創新戰略」為主題分享看法。

他說，根據工研院去年統計資料，台灣製造業國內總產值約新台幣9.4兆元，其中資通訊相關產品占38.8%，有60%出口到其他市場。台灣本地與海外台商製造業總產值推估約30兆元，其中一半在中國大陸，現在製造基地已從東南亞延伸到美國及墨西哥邊界、捷克與斯洛伐克邊界等地。

因此，李詩欽認為，提到台灣資通訊產業不能只看台灣，現在談淨零排放包含全球性的社會責任，不只是台灣的社會責任，這也是台灣業者淨零排放的挑戰「比天還大」的原因。

他說，從2015年190多國簽署巴黎氣候協定到今天，經過2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和今年初俄烏戰爭，電電公會盤查會員廠商後發現，2015年各國共同承諾要達成的目標，時至今日仍然持續推動，這是好消息，也是未來全球共同的議題。

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李詩欽指出，政府希望電電公會「以大帶小」，由大型企業帶頭進行淨零排放，延伸到供應鏈發揮「一條鞭」效應，最重要還是如何推展到中小企業，因為台灣面向的是全球供應鏈，擔負全球大半的社會責任。

他也提到，世界經濟論壇今年6月出版的全球風險報告指出，未來3大風險包括氣候行動失敗、極端氣候、生物多樣性的喪失。尤其人類把很多生物的生存機會抹除，已經跟地球產生對立，需要特別去關注。（編輯：楊凱翔）1111014