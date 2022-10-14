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台股大漲317點市值激增9828億 法人：關注國際脈動

2022/10/14 19:20
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（中央社記者張建中台北14日電）台股今天隨美股強勁反彈，終場大漲317.39點，單日市值激增新台幣9828億元。法人表示，美國11月升息力道可能維持不變，國內外股市不排除持續面臨壓力，投資人應審慎留意國際市場脈動。

台積電與大立光在13日舉行法人說明會後今天同步走高，加上載板及IC設計族群紛紛強勁彈升，台股終場大漲317.39點，站回13100點之上，收在13128.12點，成交值2067.02億元。上市公司總市值單日增加9828億元，回升至41.02兆元。

分析師王兆立說，美國最新消費者物價指數（CPI）公布後，美股13日急殺後震盪收高，台股今天隨著美股反彈。觀察美國CPI自高峰逐步下滑，預期將有助於減緩市場對升息的憂慮。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股短線負乖離過大，確實有跌深反彈的機會；不過，11月美國升息力道可能維持不變，國內外股市不排除持續面臨壓力。

簡伯儀說，目前市場變數多，如美國擴大對中國出口管制，導致台股本週出現持續破底的情況，投資人還是謹慎小心為宜，持續追蹤國際市場脈動。

王兆立表示，目前美元指數離高點有一小段距離，不過，匯率及公債殖利率仍將牽動國際股市和台股表現，未來動向應持續追蹤留意。（編輯：張良知）1111014

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