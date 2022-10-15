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打造台灣太空產業 學者提台積電模式

2022/10/15 15:52
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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）台灣積極發展太空產業，台大電信工程學研究所所長周錫增認為，建議政府比照當年成立台積電成功的經驗，先承擔新創在發展階段時面臨的高風險、高資金需求，也帶頭協調產學研資源與技術，成功機率才會高。

國科會計畫打造2+4顆「B5G」低軌通訊衛星，其中前2顆由國家打造，後4顆規劃比照當年政府技轉、扶植成立台積電的模式，要帶民間產業練兵，建立起民間的衛星系統整合企業。

周錫增表示，台灣在太空產業鏈的起步雖較晚，但政府要自主打造、發射、自有衛星的策略、方向是正確的，因衛星牽涉的不只產業，更牽涉國安。

對於目前台灣廠商在低軌衛星產業鏈的現況，周錫增分析，過去全球衛星產業發展的各階段中，台灣占重要地位，許多國際廠商都找台廠代工，以取得高品質、低價格的產品。

他分析，在切入低軌衛星產業鏈部分，台灣現有老牌資通訊大企業，因過去專精低頻段的ICT設備與技術，在衛星產業的高頻段、超高頻段領域，要切入會比較吃力，出現人才缺口。

周錫增說，政府組織國家隊布局，但因衛星產業發展模式尚未明確，建議先守好代工、製造基礎後，再朝風險較大的系統開發邁進，一如半導體業的台積電專精代工，即為好範例。

周錫增解釋，在太空產業負責帶頭衝的，多為新創企業，他了解政府有想比照台積電模式，扶植出民間的衛星系統整合公司，但要走到這一步，可能是4、5年以後的事了。

周錫增認為，台灣發展太空產業或衛星供應鏈的瓶頸，在於目前是新創企業走比較快，但太空產業風險與資金需求龐大，即使新創能拿到大單，也不一定能順利交付成果。

周錫增建議，政府可比照當年成立台積電成功的經驗，出面協調、整合產學研界的技術與資源，並承擔企業面臨的資金需求與風險，待其茁壯後，就可成為台灣太空產業的領頭羊，帶起整個供應鏈生態與產學研能量。

所謂台積電模式，是因為當年沒人想投資台積電，最後由行政院開發基金（國發基金前身）走行政院專案核可路徑，以扶植產業、國家政策方向為考量，投入新台幣22億元認股，持股逾40%，成為原始大股東。（編輯：張均懋）1111015

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