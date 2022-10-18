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台積電早盤股價站回400元 市值達10.54兆元

2022/10/18 09:20
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（中央社記者張建中新竹18日電）美股全面收高，台積電今天股價同步揚升，早盤重登400元之上，達406.5元，上漲9.5元，市值增加2463億元，達10.54兆元。

受惠銀行業財報優於預期，美股17日收高，道瓊工業指數勁揚550.99點，漲幅1.86%；那斯達克指數上揚354.41點，漲幅3.43%；費城半導體指數上漲49.34點，漲幅2.28%。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.97美元，漲幅1.52%，收在64.89美元，以台積電17日收盤價397元計，台積電ADR溢價約4.6%。

台積電今天股價同步回升，早盤達406.5元，上漲9.5元，市值增加2463億元，達10.54兆元，貢獻大盤約78點。

因智慧手機及智慧手機和個人電腦等終端市場疲軟，以及客戶產品進度延遲，台積電第4季7奈米及6奈米產能利用率恐將滑落，不過，在5奈米需求持續增加支撐下，台積電整體第4季營收將約199億至207億美元，以中間值203億美元計，將季增約0.4%。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1111018

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