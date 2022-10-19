憂心戰爭開打？林伯豐提建立重要物資儲備機制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北19日電）兩岸局勢緊繃，令經濟前景增添不確定性，三三會理事長林伯豐今天向政府提出5大建言，也出現應建立重要物資儲備機制、提高糧食自給率等內容；但被問及是否認為會發生戰爭，他僅回答「政府任務是避戰，而不是戰爭」。

三三會今天舉行10月例會，林伯豐致詞時提出5大建言，一是積極發展重要原物料的替代產品，加強資源循環利用，原物料採購應採多元管道，重建重要物資建立儲備機制。

二是提高糧食的自給率，檢討休耕制度，建立完善的供銷體系及預警制度。

第三，協助企業因應成本轉嫁、工資調漲，對於實施人才培育計畫、改善員工薪資條件的企業，給予調降租稅稅率、融資利率優惠。

第四，對於低收入家庭及弱勢族群提供現金補貼或實物救助，並與公益團體合作進行支援社會底層扶貧計畫、減輕弱勢家庭學校供餐費用負擔等。

第五，台灣能源98%依賴進口，通膨造成國際能源價格高漲，應重新檢討能源政策及各項能源占比，將零排碳的核電，作為基載電力，提高核能發電比重至少占30%，確保穩定供電及合理電價，以符合2050淨零碳排的目標，也有利企業實踐ESG。

近期共機頻頻擾台，兩岸局勢緊繃，對於林伯豐建言提到物資儲備、提高糧食自給等內容，媒體詢問，是否因為擔心戰爭發生，才會有上述建議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林伯豐並未正面回應，他僅說，政府的任務是避戰、而不是戰爭，戰爭都是失敗的，沒有人戰勝，「澤倫斯基是不合格總統」。

林伯豐致詞時也再次呼籲，重建兩岸關係的良性互動，是符合兩岸大多數人的期待與利益；工商界期盼政府主動釋出善意，恢復海基會與海協會的溝通，並逐步恢復所有的兩岸直航航點，包括小三通，鬆綁兩岸商務履約、跨國企業內部調動及陸資投資事業負責人來台等正常商務活動。（編輯：黃國倫）1111019