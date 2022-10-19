台達電能源管理平台亮相 涵蓋光充儲四大解決方案

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）台達電在今天開展的Energy Taiwan 2022台灣國際智慧能源週中，首度大規模展示可涵蓋低碳電網、低碳廠辦、低碳交通、低碳住宅四大範疇的DeltaGrid能源管理平台，助工商廠辦邁向低碳永續。

台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，台達電基於電力電子核心技術，耕耘光充儲十餘年，長期投入資源積累相關能力。

張建中指出，台達電歷時3年整合AIoT、電力能源、自動控制團隊所打造的DeltaGrid 能源管理平台，可具體回應綠色供應鏈、用電大戶法規、企業ESG與碳議題，為電業、社區、充電站與工商廠辦提供可實踐的低碳轉型解方。

張建中表示，DeltaGrid整合太陽能、儲能、電動車充電樁與節能軟硬體產品，提出包含高效創能、穩定電力供應、碳排放追蹤、RE100太陽能餘電調度、社區與充電站能源管理、工廠節能等低碳轉型應用。

台達電指出，DeltaGrid是全台首套以系統層級通過IEC 62443-3-3資安認證的解決方案，強化設備整合介面，保障能源系統安全。（編輯：張良知）1111019