台亞風能參與國際智慧能源週 傳遞在地共好理念

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（中央社記者曾智怡台北19日電）2022台灣國際智慧能源週今天登場，本土離岸風電開發團隊台亞風能首次參展，以「DO GOOD 台灣在地共好」為主軸，在社區、教育與產業3大面向挹注資源，以實際行動回饋地方鄉鎮建設、進行本土人才培植，並傾力支持在地產業轉型，盼實踐企業社會責任。

台亞風能透過新聞稿表示，長期關注在地社區發展，陸續參與彰化芳苑鄉藝文活動王功漁火燈節與道路路燈捐贈計畫等，期望與地方社區共創共好繁榮，未來台亞也將秉持共好精神積極參與在地建設、藝文活動與社區培力，以在地開發商角色，投入相應資源，扶植地方發展。

台亞風能總經理劉弟勇表示，今年台亞風能首次參與台灣國際風力能源展，身為台灣本土開發團隊，在風場開發的同時，也積極關注在地議題。本次以「共好」為主軸，並以實際行動積極落實，展現公司在離岸風電產業永續經營、與在地共榮發展的理念。

台亞風能指出，重視離岸風電產業的專業人才培育，除持續與國內大專院校簽訂MOU、規劃產學合作計畫外，也宣布將開展實習生招募計畫，期待透過風場開發、規劃設計、工程建造與運維管理等各階段的實習機會，為台灣離岸風電產業培植本土新兵。

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此外，台亞風能以海洋產業共生為理念，支持台灣在地漁業轉型升級，同時也對沿海養殖漁業環境進行監測，並提供相關工作機會，培育漁民轉型參與風電開發計畫，以支持漁業永續發展、養殖漁業有機資源循環等議題。

目前台亞風能於彰化、苗栗及澎湖共有5個風場、4GW的開發計畫，預計每年發電量最多可達約117億度，約供應420萬戶家庭一年潔淨再生能源用電。（編輯：張均懋）1111019