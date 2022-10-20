中國央行LPR報價 連續3個月不變

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（中央社記者李雅雯上海20日電）中國人民銀行（央行）今天公布最新貸款市場報價利率（LPR），1年期LPR為3.65%，5年期以上LPR為4.3%。分析指出，正值房市政策生效觀察期，目前下調利率必要性不高。

人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心20日公布，「2022年10月20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.65%，5年期以上LPR為4.3%。以上LPR在下一次發布LPR之前有效」。LPR同9月、8月，連續3個月未變。

檢視人民銀行年初以來公布資料，LPR在8月有過下調，1年期LPR下降5個基點、5年期以上LPR下降15個基點。在5月，5年期以上LPR下調15個基點，創2019年8月LPR改革以來最大調降；在1月，1年期LPR下調10個基點、5年期以上LPR下調5個基點。

第一財經20日報導引述多家機構分析。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，央行17日等額續做人民幣5000億元1年期MLF（中期借貸便利），中標利率保持2.75%不變；LPR與MLF利率掛勾，MLF利率未做調整，10月LPR報價也未有改變。

溫彬認為，伴隨一系列穩增長政策加快實施，9月金融數據明顯改善，信貸有效需求回升，信貸結構優化，短期內仍處政策效果觀察期，再度下調政策利率的必要性不高。

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東方金誠分析，MLF操作利率穩定，意味著LPR報價基礎沒有發生變化；房市利多政策9月底齊發，包括允許部分符合條件的城市取消當地新發放首間住房貸款利率下限，以及下調首間房公積金貸款利率，目前正處於政策效果觀察期。

「5年期LPR報價年底前仍有下調空間」，東方金誠指出，為了支持房市儘快回穩，在近期銀行開始新一輪存款利率下調帶動下，5年期LPR報價年底前仍有下調空間；判斷年底前即使MLF利率保持不變，5年期LPR報價也有可能再度下調10至15個基點。（編輯：楊昇儒）1111020