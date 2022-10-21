商研院首次參與聯合國ESG會議 投入國際標準制定

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（中央社記者曾智怡台北21日）商研院今天表示，董事長許添財日前親自飛往日內瓦，參與聯合國貿易促進與電子商務組織（UN/CEFACT） 6日召開的「ESG專家會議」（Team of Specialists on ESG），以及10日至11日在歐洲總部舉行的第28屆大會，此為商研院首次參加聯合國ESG會議。

許添財並獲認證為ToS的專家與大會的個人永久觀察員身分；同行的商研院國際數位商業研究所研究員簡陳中博士也以ToS的專家暨亞太貿易便捷化與電子商務理事會（AFACT）副秘書長身分與會。

商業發展研究院今天發布新聞稿表示，由聯合國UN/CEFACT主導的聯合國ESG專家團隊（ToS）於去年正式成立，今年10月6日在瑞士日內瓦聯合國歐洲總部召開會議。

聯合國ESG會議副主席Harm Jan van Burg表示，了解商研院近年來在服務業數位轉型以及跨境電子商務的貢獻，相信台灣不但可貢獻專業數位經貿與商務規範知識，更期待能在聯合國ESG相關計畫中扮演更重要的角色，為共同催生跨國標準與合作做出更多實質貢獻。

商研院表示，許添財這次與會也發現，一年來演講特別鼓吹的「數位轉型」與「ESG永續轉型」的競合加乘效果，恰好是這次UN/CEFACT專家會議決議的2023年大會主題「數位轉型X綠色轉型」（Digital Transformance X Green Transformance）。

UN/CEFACT於10日與11日在聯合國歐洲總部舉行第28屆大會，本屆大會除通過數40多項計畫與提案外，主席Sue Probert 也特別介紹各方重視的歐盟制定永續產品的生態化設計要件架構規則草案SPI（Sustainable Product Initiative Regulation），值得國內持續關注。

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會後許添財與聯合國UN/CEFACT主席Ms. Sue Probert餐敘時，她特別表達期待商研院未來更積極參與聯合國ESG專家會議，以及參與UN/CEFACT永續觀光、電子商務等小組的相關計畫。

商研院表示，持續耕耘國際數位轉型，除協助政府、產業推動國際數位貿易與電子商務交流外，更長期參與國際經貿組織活動，未來更將配合政府與協助民間產業專家，積極地投入參與聯合國UN/CEFACT相關計畫，以更直接的行動參與全球制訂相關數位經貿的規範標準。（編輯：潘羿菁）1111021