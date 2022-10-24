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聯電第4季產能利用率 法人：接近100%健康狀態

2022/10/24 10:47
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（中央社記者張建中新竹24日電）聯電將於26日舉行線上法人說明會，法人預期，聯電第4季產能利用率可望維持健康狀態，將約95%至100%。

聯電第3季受惠新台幣貶值效益，季營收攀高至新台幣753.92億元，較第2季再增加4.63%，續創單季新高，增幅優於預期的持平水準。法人預期，聯電第3季獲利也可望有不錯表現。

展望未來，法人預估，聯電第4季產能利用率可望維持健康狀態，將約95%至100%。其中，12吋產能在客戶長約支撐下，應可維持滿載；8吋及6吋產能利用率恐隨著通訊市場需求轉弱而下滑。

法人指出，2023年上半年需求及代工報價動態是重要觀察重點，此外，聯電的資本支出及擴產計畫是否調整，也備受關注。

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至於美國擴大對中國出口管制，市場傳出台灣成熟製程供應商不排除可望受惠轉單。法人表示，聯電在超級運算和鰭式場效電晶體（FinFET）結構產品比重較低，預期受美國新禁令影響有限。

有關轉單效應，法人認為，除非先前即在聯電投片，否則轉單效益最快自2023年下半年才可能發酵。此外，中國晶圓代工廠不排除可能強化成熟製程發展，來自中國廠商的競爭態勢也值得觀察。（編輯：楊凱翔）1111024

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