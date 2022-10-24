還沒貶到頭 瑞銀估日圓明年下探155後才回升

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）日圓跌跌不休的態勢恐怕得到明年才會出現轉機，瑞銀今天指出，直到美國聯準會明年暫緩升息，亞幣才有望反彈；對日圓明年3月、6月、9月及12月的目標調整為155、150、140及135。

UBS瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今天發布新聞稿指出，美國聯準會將於11月初舉行利率政策會議，應如市場預期，4度升息3碼，這也將支持美元強勢格局；在美元走強的背景下，亞洲貨幣只能持續走軟。

亞洲貨幣當中，以日圓貶勢最重，上週一度貶破151、創32年低點。瑞銀認為，未來幾個月，日圓仍難以扭轉弱勢，並將明年3月、6月、9月及12月的目標價分別調整為155、150、140及135，呈現先貶後升。

展望明年，瑞銀認為在3個前提之下，亞洲貨幣第2季起有望回升，一是美國經濟成長且通膨溫和，讓美國聯準會在今年底或明年初暫停升息，並於明年底前降息；第二，全球經濟前景改善，這是亞洲出口導向型的貨幣重要支撐力道。

三是中國經濟復甦，瑞銀表示，這除了能讓人民幣匯率穩定，也可提振亞洲經濟表現。

瑞銀預計美國聯準會在明年第1季政策才開始轉向，全球經濟成長將於明年中觸底，也因此，目前美元還是維持強勢，直到明年第1季見頂。

亞幣走勢方面，瑞銀指出，只要明年下半年經濟週期性成長復甦，亞洲貨幣料將平均反彈5%至6%。（編輯：趙蔚蘭）1111024