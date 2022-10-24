更多編輯台推薦新聞：
詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救
國際

詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救

港媒：中共新領導班子為戰鬥內閣 中西之爭加劇
兩岸

港媒：中共新領導班子為戰鬥內閣 中西之爭加劇

加入烏克蘭志願軍赴伊久姆前線 台灣勇士呂子豪分享戰時生活
政治

加入烏克蘭志願軍赴伊久姆前線 台灣勇士呂子豪分享戰時生活

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
賴清德11/1出訪3天2夜 帛琉總統親自導覽洛克群島
首頁 / 產經

還沒貶到頭 瑞銀估日圓明年下探155後才回升

2022/10/24 16:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北24日電）日圓跌跌不休的態勢恐怕得到明年才會出現轉機，瑞銀今天指出，直到美國聯準會明年暫緩升息，亞幣才有望反彈；對日圓明年3月、6月、9月及12月的目標調整為155、150、140及135。

UBS瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今天發布新聞稿指出，美國聯準會將於11月初舉行利率政策會議，應如市場預期，4度升息3碼，這也將支持美元強勢格局；在美元走強的背景下，亞洲貨幣只能持續走軟。

亞洲貨幣當中，以日圓貶勢最重，上週一度貶破151、創32年低點。瑞銀認為，未來幾個月，日圓仍難以扭轉弱勢，並將明年3月、6月、9月及12月的目標價分別調整為155、150、140及135，呈現先貶後升。

展望明年，瑞銀認為在3個前提之下，亞洲貨幣第2季起有望回升，一是美國經濟成長且通膨溫和，讓美國聯準會在今年底或明年初暫停升息，並於明年底前降息；第二，全球經濟前景改善，這是亞洲出口導向型的貨幣重要支撐力道。

三是中國經濟復甦，瑞銀表示，這除了能讓人民幣匯率穩定，也可提振亞洲經濟表現。

瑞銀預計美國聯準會在明年第1季政策才開始轉向，全球經濟成長將於明年中觸底，也因此，目前美元還是維持強勢，直到明年第1季見頂。

亞幣走勢方面，瑞銀指出，只要明年下半年經濟週期性成長復甦，亞洲貨幣料將平均反彈5%至6%。（編輯：趙蔚蘭）1111024

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族