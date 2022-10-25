花旗：第4季股市將有較大波動 相對看好高評等債券

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（中央社記者張璦台北25日電）花旗銀行今天表示，股市未來幾個月將出現較大波動，同時估計美國到年底將再升息5碼；第4季對成熟市場投資等級債券、美國大型股、新興市場股等相對樂觀，但對非投資等級債券、歐股、日本、非美國中小型股等相對不看好。

花旗（台灣）銀行今天舉辦第4季投資展望說明會指出，地緣政治衝突、全球央行的鷹派政策等，讓全球金融市場動盪不已，今年以來，美國標準普爾500指數（S&P 500）、MSCI世界指數已經修正超過2成，全球經濟處於脆弱的時刻。

展望第4季，花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞提醒，投資人要慎選投資標的，對成熟市場投資等級債券、美國大型股、新興市場股等抱持相對樂觀看法，並對非投資等級債券、歐股、日本、非美國中小型股等相對不樂觀。

曾慶瑞指出，美國、英國通膨數據刷新過去40年以來記錄，對年底聯準會升息提供合理支撐；花旗集團預估聯準會（Fed）將在11月升息75個基點及12月升息50個基點、合計5碼，2023年2月升息25個基點，2023年最終利率可能為4.5至4.75%。

同時，花旗集團全面下修2023年實質GDP成長預估值，全球實質GDP從2.7%下修至1.7%，美國實質GDP也從2%下調至0.7%，預期2023年企業獲利將下降約10%。

花旗集團18項熊市指標中，全球經濟僅有6項示警，和上一季相同並沒有明顯增加；儘管經濟衰退的可能性增加，花旗集團預期經濟衰退或停滯的情況並不會太嚴重，金融市場將於2023年見底，隨著經濟成長與企業獲利改善，2024年可望嶄露復甦曙光。

曾慶瑞表示，金融市場面臨下行風險，股票市場部分，未來幾個月將出現較大的波動，「債券回歸」將是未來的投資主題，同時關注股利成長股以及外匯波動所帶來的獲利機會。

股債雙殺、通膨讓現金變薄，曾慶瑞認為，投資人第4季必須掌握3大投資心法，包含尋求高品質的收益率、配置參與中國復甦，並透過另類投資，多元化投資組合，分散風險。（編輯：潘羿菁）1111025