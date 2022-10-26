默克高雄新廠啟用 居集團全球4大研發生產據點

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（中央社記者潘智義、洪學廣高雄26日電）橫跨電子科技、醫療保健的跨國企業默克（Merck）今天宣布，旗下半導體科技電子材料供應系統與服務高雄新廠落成啟用，成為默克半導體特殊氣體與前瞻材料供應設備的全球4大研發暨生產據點之一。

針對默克投資可能對高雄產業帶來效益，高雄市長陳其邁會前接受媒體聯訪指出，今天是默克二期計畫中的第一期工程，未來除供應全台灣，也包括亞洲市場半導體廠商所需的化學材料。

陳其邁指出，除了台積電來到高雄投資，包括默克等80家完整半導體生態系，以及相關材料零組件設備的廠商都到台南及高雄投資，將促成從台南到高雄大概50公里的區域，成為全球最完整半導體生態系，對於強化整個半導體產業非常有幫助。

陳其邁提到，默克已經是300多年的化學廠商，這幾年逐步在半導體材料等領域逐漸擴大全球布局，當中首選就是高雄，且默克大概僅花10個月時間就建廠完工，速度非常快，這也意謂高雄、台南這些半導體產業，從代工到封裝等，對上游材料設備需求強勁。

默克今天發布新聞稿指出，這是默克首度在台生產電子材料供應系統與設備，高雄新廠將能為亞洲市場擴展3倍產能，服務全球半導體產業的客戶。

默克說明，新廠所在地緊鄰默克高雄廠（台灣賽孚思科技公司），結合默克高雄廠現有的薄膜材料研發與生產量能，將默克的專業技術齊聚一堂，可為客戶提供整合式的半導體製程解決方案。

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默克於2021年12月宣布旗下電子科技事業體「向上進擊」投資計畫，預計在5至7年間在台投入新台幣170億元，並透過兩階段大幅擴張半導體科技事業在台的生產與研發量能。

默克說明，今天落成的電子材料供應系統與服務高雄新廠，是第一階段投資計畫的實現。默克在宣布投資計畫的當週即舉行高雄新廠的動土典禮，並於10個月內完成廠房建造，象徵默克對台灣半導體產業的信心與承諾。（編輯：張良知）1111026