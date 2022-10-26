台美合作優車智能揭牌營運 搶攻智慧電動校車商機

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（中央社記者鄭鴻達台北26日電）經濟部協助車輛中心與美國OPTIMAL集團合資成立的「優車智能」（OPTIMAL-IM）今天揭牌營運，成為台灣法人研究機構與美國的首個自駕系統商業合作案，未來將布局自駕車市場，搶攻美國智慧電動校車商機。

經濟部發布新聞稿指出，經濟部協助財團法人車輛研究測試中心（車輛中心），以專利技術作價方式與OPTIMAL集團合資成立優車智能，今天舉辦開幕典禮，正式揭牌營運。

經濟部技術處長邱求慧致詞表示，據 IDTechEx報告，2030年全球自駕車與移動服務市場產值估達7200億美元，至2040年將激增至2.5兆美元。

邱求慧表示，技術處多年來透過科技專案支持法人研究資源，並鼓勵法人技轉產業且推動新創事業，樂見能促成車輛中心與OPTIMAL集團合作成立優車智能，有助台灣廠商從零組件、系統到整車，成功進入國際供應體系。

車輛中心董事長黃隆洲指出，這次以主動車距控制巡航系統（ACC）、車道跟隨系統（LFS）兩項核心技術、授權12件ADAS主動安全系統相關專利技術作價等，與OPTIMAL成立優車智能，將相關技術與OPTIMAL-EV電動車整合，盼以美國市場為跳板，協助台灣自駕技術進軍國際市場。

OPTIMAL董事長楊嵩林指出，OPTIMAL要尋找合適的自駕技術夥伴，因對車輛中心的駕駛輔助Level 3整合方案等技術驚艷，決定共創優車智能，布局自駕車市場，初期將鎖定北美市場，搶攻美國智慧電動校車商機，後續將布局全球OEM品牌車廠與市場通路。

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經濟部說明，OPTIMAL集團創立於1986年，是美國前3大傳統車廠福特、通用、克萊斯勒的專屬設計開發合作廠商，也是全球首家開發低底盤電動中型巴士業者。

經濟部表示，優車智能掛牌營運後，將先以北美市場為推動重點，也帶領奇美車電、歐特明電子、科飛數位、為升集團及為昇科科技等台廠自駕產業鏈進入國際市場，推升台灣自駕技術與產品的整合能量，並將在2023年進行驗證後，於2024年搭載於車輛上，於北美市場銷售。（編輯：張均懋）1111026