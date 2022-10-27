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台印度太空產業簽署備忘錄 建立合作平台

2022/10/27 09:13（10/27 10:09 更新）
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中華民國駐印度代表葛葆萱（前左）26日代表台灣太空產業協會，與印度衛星產業協會（SIA-India）會長帕沃魯利（Subba Rao Pavuluri）交換合作備忘錄，強化產業間交流與鏈結。中央社記者林行健德里攝 111年10月27日
中華民國駐印度代表葛葆萱（前左）26日代表台灣太空產業協會，與印度衛星產業協會（SIA-India）會長帕沃魯利（Subba Rao Pavuluri）交換合作備忘錄，強化產業間交流與鏈結。中央社記者林行健德里攝 111年10月27日
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（中央社記者林行健新德里27日專電）台灣太空產業協會與印度衛星產業協會簽署合作備忘錄，建立產業合作平台，未來將舉辦研討會及國際會議，強化產業間交流與鏈結，共同發展太空經濟。

備忘錄稍早前已由印度衛星產業協會（SIA-India）總幹事普拉卡希（Anil Prakash）和台灣太空產業協會（TSIDA）理事長吳宗信異地簽署；吳宗信同時也是國家太空中心主任。

昨天在「2022印度太空大會」（India Space Congress 2022）的開幕儀式上，SIA-India會長帕沃魯利（Subba Rao Pavuluri）和中華民國駐印度代表葛葆萱交換了備忘錄。

根據備忘錄，兩協會將促進會員交流，舉辦研討會及國際會議，開發商業合作契機，交換資訊與知識，支持彼此產業的永續發展。

葛葆萱向中央社表示，印度在太空產業累積有多年經驗，是很好的學習榜樣，備忘錄的簽署將是台灣與印度推動合作的「重要一步」，為彼此的太空產業發展注入更多動能。

帕沃魯利說，台灣擁有技術、印度擁有市場，兩地業者若能合作，在印度生產太空設備或提供相關服務，將可創造雙贏。

「2022印度太空大會」為期3天，由SIA-India主辦，印度通訊部、國防部與太空研究組織等政府部門協辦，與會代表近700人，來自20餘國。

印度太空研究組織（ISRO）主席索馬那（Sreedhara Somanath）、數位通訊委員會主席拉加拉曼（K. Rajaraman）與馬德雅省（Madhya Pradesh）科技廳廳長薩克列查（Om Prakash Sakhlecha）等官員，以貴賓身分出席。

莫迪政府近年大力推動「自力更生」與「在印度製造」計畫，並逐步擴大至太空產業，希望鼓勵民間業者參與「太空經濟」，增加太空經濟在國家發展上的比重。

索馬那致詞時提到，未來ISRO將轉移更多技術，輔導民間業者發展太空經濟，同時歡迎外國業者前來投資，以印度為基地、放眼國際，相關政策近期內將會公布。

駐印度代表處科技組長王金燦也受邀出席活動，並利用大會空檔與印度方人員就合作前景做了簡要交流。（編輯：周永捷）1111027

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