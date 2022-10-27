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立委批辦公室租金高 唐鳳：交通便捷有利對外交流

2022/10/27 14:21
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（中央社記者蘇思云台北27日電）立委質疑數位部租用台北車站新光大樓租金過高，數位部部長唐鳳表示，新光大樓剛裝修完畢，後續以數位產業署為主的單位將陸續進駐，地點考量是希望交通便利，也有利全台公協會、產業等前來。

立法院交通委員會今天邀數位發展部部長唐鳳列席業務報告並備質詢。國民黨立委傅崐萁、呂玉玲、民進黨立委高嘉瑜關注新裝修的新光大樓租期到明年底，一年半租金近新台幣7000萬元會不會高、人力進駐規劃為何。

唐鳳表示，明年底一部兩署人員盡可能達到598人，目前辦公室是在延平南路，產業署70多人目前是在永豐餘大樓，有些業務還在過去行政院資安處、國發會辦公。

唐鳳解釋，新光大樓剛裝修完畢，今天可以開始陸續進駐，主要是數位產業署，以及比較相關的數位政府司等會陸續過去，明年底大概一半的人在新光大樓，一半的人在延平南路的辦公室。

立委關切租金議題，也詢問是否有必要在台北車站精華地段租辦公室。唐鳳指出，當初提出中繼辦公室需求，也經過行政院公開招標，未來如果國產署規劃華光特區的地點好了也會過去，如果還沒好，也可能再續租。考量辦公室座落在台北車站附近，有利於全台各地產業、人民團體、公協會等前來討論。

數位部規劃11月起試辦遠距辦公申請，立委關注會不會有資料外洩疑慮。

唐鳳說明，自己當初確診7天在家都能加簽公文，透過指紋、SIM卡跟設備三重方式做驗證。目前產業署跟產業相關人員可能比較會申請遠距辦公，可能20多人申請一週一天遠距辦公，也不是所有人都遠距，資安相關機房等都在本部，相關面向都有考慮到。（編輯：潘羿菁）1111027

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