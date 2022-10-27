經長勉模範人員穩定基礎設施並協助產業向前行

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（中央社記者鄭鴻達台北27日電）經濟部模範公務人員及優秀人員名單出爐，今年共35人獲獎。經濟部長王美花肯定受獎者的辛勞與成就，並勉勵經濟部不只肩負水、電、油等基礎設施穩定任務，也要協助產業在波動的世局中穩定向前。

經濟部發布新聞稿指出，為表揚部內推展業務貢獻卓著人員，今天下午於大禮堂舉行表揚大會，由王美花主持並公開表揚。今年選出經濟部及所屬行政機關、事業機構模範公務人員27人、事業機構優秀人員8人，合計35人。

經濟部說明，各受獎人在防疫、紓困及振興等工作不遺餘力，並致力修正重大法案、推動「5+2產創」產業、深化國際經貿合作、加速淨零能源轉型、穩定供電及水環境建設等，為各項專業領域表現優異且卓然有成的菁英。

王美花表示，面對疫情與國際情勢諸多紛擾，造成全球經濟不確定性，經濟部肩負穩定水、電、油等各項基礎設施，並引領產業技術發展與創造產業價值的任務。

王美花強調，如今國際趨勢聚焦數位科技，而半導體則是應用的核心，台灣要持續深化半導體產業的供應鏈韌性優勢，開展先進製造技術，藉此帶動5G、電動車等更多優秀產業，協助產業在不斷波動的世界局勢中穩定向前。

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王美花肯定受獎人在工作崗位良好表現及辛勞與成就，並表示，經濟是台灣生存發展的命脈，經濟部作為產業發展主管機關，對國家經濟長遠發展，可謂責任重大，期盼經濟部員工繼續為台灣經濟戮力打拼，讓台灣繼續在全球扮演關鍵角色。

此次35名獲頒表揚人員中，有27位獲頒模範公務人員，分別為李勇毅、倪伯嘉、林俊秀、謝丞淵、董延茜、吳秋文、連上堯、江俊生、吳國卿、蘇琪彥、林文信、趙復興、王韻淳、劉演鎮、朱允中、呂銘宗、林盈吉、陳虹吟、黃韻華、鍾木華、許煜弘、吳志德、季存厚、吳耀煌、張榮吉、王傳政、丘宗仁；8位獲頒優秀人員者，為王家興、徐俊雄、蔡聿凱、蘇富華、盧惠容、蕭勝村、林世雄、陳建任。（編輯：郭無患）1111027