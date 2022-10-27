鈊象今年獲利可望續創高 明年盼維持成長

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）遊戲股王鈊象今天舉行法說會，董事長李柯柱表示，目前看來主要產品營運穩定，預計今年全年業績表現可維持前3季態勢，營收小幅成長，獲利則有機會創新高，明年也期望維持成長。

鈊象累計前3季營收新台幣87.8億元，年增4%，稅前盈餘49.55億元，每股稅前盈餘34.99元，年增15%。其中商用遊戲因大陸疫情封控影響市場需求，使得商用遊戲機營收較去年同期減少19%。網路遊戲則逆勢成長6%，來自主要APP金猴爺、明星三缺一、金好運、滿貫大亨、SlotTrip及美國遊戲授權等業績持續成長貢獻。

展望2022年，李柯柱表示，在網路遊戲部分，除了將穩固台灣市場，也將持續深耕海外市場，結合當地活動操作，積極擴大市場占有率。此外，也將持續在各遊戲平台上架新遊戲、強化品牌形象及舉辦各種活動競賽。

鈊象事業處總經理陳阿見表示，美國第2授權平台及新的授權遊戲平台已如期在4月上線，6月推出新APP，第3季貢獻小幅業績，代理商計劃12月開始加大行銷推廣力道，預計發酵時間點會在明年第1季，可望帶動營收顯著挹注。

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在商用遊戲機部分，主要市場仍以中國大陸與美國為主，今年推出2款新機種，市場反應不錯，下半年已陸續出貨，但受到中國新冠疫情政策影響，今年商用遊戲機營收表現不如預期，未來在全球疫情有效控制下，預期商用遊戲機營收可望逐步成長。

展望明年，李柯柱表示，今年各新平台如期上線，但仍在打磨階段，對未來營收有穩定貢獻，今年獲利有機會創新高；市場及景氣變化大，高通膨導致消費力道縮手，會以更多產品及平台攻占市場，盼明年也維持正成長態勢。（編輯：趙蔚蘭）1111027