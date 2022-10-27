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唐鳳：打造可信賴供應鏈 助民主陣營應對網攻

2022/10/27 19:40
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（中央社記者蘇思云台北27日電）數位部長唐鳳今天表示，台灣透過數位創新與全民夥伴關係強化落實民主，向世界展現了可實踐的數位民主模式；現在首要任務是打造可信賴的供應鏈，協助民主陣營夥伴共同面對網攻等資安問題。

唐鳳今天受邀在第11屆「世界民主運動」全球大會（The 11th Global Assembly of the World Movement for Democracy）以預錄影片發表演說。

唐鳳表示，台灣透過數位創新與全民夥伴關係來強化落實民主，例如開放政府聯絡人與JOIN平台，擴大社會參與政府決策過程，「總統盃黑客松」鼓勵公民社群投入與協作，找出社會問題的創新解決方案；在疫情期間，台灣也是以協力方式，開發出口罩地圖與1922簡訊實聯制等協助防疫措施。

唐鳳表示，台灣今年8月成立數位發展部，致力實現「全民數位韌性」，要運用數位工具，讓台灣在遇到疫情、天災等不利情況時，不但要撐得住，更要能從打擊中迅速恢復，並從中強化自身體質。

例如，美國眾議院議長裴洛西8月訪台時，台灣遭到大量境外網攻，公共場域電子看板被置換成仇恨訊息，數位部立即修改相關資安規範，並持續提升網路安全。

唐鳳指出，台灣擁有包含半導體在內的先進資訊科技產業以及優秀的資安能力，能協助民主陣營的夥伴共同面對網攻等資安問題，建立可信賴的供應鏈是台灣的首要任務，讓MIT不只是品質保證的Made in Taiwan，更是Trust，可信任的保證，台灣製造就是信任可靠。

第11屆世界民主運動全球大會10月25日至27日在台北舉行，由台灣民主基金會（TFD）與美國國家民主基金會（NED）共同主辦，超過70國的200多名國際友人出席。總統蔡英文在25日的開幕式發表演說。（編輯：蘇志宗）1111027

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