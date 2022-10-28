德微前3季每股賺逾8元 明年產能倍數成長

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（中央社記者江明晏台北28日電）德微科技前3季每股稅後盈餘為8.01元，較去年同期5.12元成長，德微持續產能整併精進計畫與新產線設備進廠，預期明年下半年量產，產能將倍數成長。

德微科技今天通過第3季合併營收新台幣5.54億元較同期年成長3%；營業毛利較同期年成長15%、稅前淨利與稅後淨利均較同期年成長31%與24%，換算每股稅後盈餘為2.72元。

累計前9月，德微合併營收為新台幣16.6億元較去年同期成長10%；營業毛利較去年同期年成長25%、稅後淨利較去年同期成長56%，換算每股稅後盈餘為8.01元，較去年同期5.12元成長。

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此外，德微表示，仍持續著手進行產能整併第2階段精進計畫，在工廠有限的情形下，將廠房進行騰籠換鳥布局、以增加生產效能與效率，及同時著手下一代新產品生產線設備進廠安裝，預期在明年上半年建置完成，下半年驗證/量產，公司推估與現有產能相比，將呈現「倍數成長」。

德微表示，目前外在大環境紛紛擾擾，整個產業在黎明之前，或許會先經歷數個月的黑夜，但黑夜總是會過去，德微對未來仍深具信心。（編輯：蘇志宗）1111028