美科技業巨擘財報較預期遜 亞股多數收跌

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（中央社香港28日綜合外電報導）儘管有跡象顯示，各國中央銀行可能開始放慢升息速度，但這層利多仍不敵經濟疲軟以及多家美國科技業巨擘財報令人失望等利空消息，亞洲股市今天大多收黑。

法新社報導，今年大多數時間，股市交易商因擔憂各國央行為對抗通貨膨脹將持續調升利率，信心備受打擊。但上週有報導指稱，美國聯邦準備理事會（Fed）可能不久後會放慢升息速度，令投資人受到鼓舞。

其後，數名聯準會官員同樣透露類似訊息。而一連串美國經濟數據暗示，全球最大經濟體正感受到利率升高帶來的衝擊，這也提供美國央行政策操作空間。

此外，加拿大央行本週升息幅度低於預期；另有跡象顯示，歐洲中央銀行（ECB）的鷹派立場可能轉趨溫和。種種因素皆助長對利率前景走軟的猜測，促使世界各國公債殖利率回落。

美國昨天公布的資料顯示，第3季經濟成長率優於預期；但細目數據顯示，經濟成長的主要動力來源消費性支出，卻依舊脆弱。

另一方面，全球科技業巨擘，包括蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）母公司Meta與谷歌（Google）母公司Alphabet等，本週公布的財報都遜於預期，使得華爾街股市昨天收盤漲跌互見，其中那斯達克指數下挫1.6%。

這股跌勢滲透到今天亞洲股市，科技類股再度籠罩賣壓。其中香港股市反應尤其顯著，收盤重挫3.7%。本週港股行情慘烈，因中共20大會議結束後，市場人士擔憂，中國領導人習近平抓緊權力，科技業可能遭到更多打壓。

上海股市今天收盤同樣重挫2.3%，東京股市收低0.9%，雪梨、首爾、台北、馬尼拉和雅加達股市也收跌。

然而，新加坡、威靈頓、曼谷和孟買股市收盤上漲。（譯者：張正芊/核稿：楊明暐）1111028