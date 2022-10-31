房仲：高雄10月交易年減4成 投資型買盤觀望

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北31日電）中央銀行今年3月宣布升息一碼後房市買氣降溫，房市交易量從4月起開始下修。住商機構企畫研究室統計，旗下高雄加盟店10月成交業績雖較9月增加4%，但年減高達43.8%，主因是科技業帶動的投資型買盤觀望。

住商發布新聞稿指出，旗下全台加盟店10月成交業績較9月量增4%，但與去年同期相比卻大減37%。其中，台北市月減4.3%，年減40.1%；新北較9月增加23.6%，年減27.6%；桃園較9月減少6.6%，年減42.8%；台中較9月增加4.8%，年減28.5%；台南較9月增加9%，年減32.1%；高雄較9月增加4%，年減43.8%。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，央行升息以來房市買氣明顯降溫，由於下半年利空因素不斷，買方追價意願薄弱；高雄買氣明顯不如去年，主因高雄房市近期主打科技業設廠的投資型交易，升息影響外銷訂單，讓投資人擔心以外銷為主的科技業前景，進而使投資型交易買氣縮手。

不過，綜觀六都今年10月表現，除北市與桃園外，均出現較9月成長，在年度表現上則呈現全面衰退。住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，雖然中南部回神，但10月交易依舊不振，意味著只要價格不修正，交易量不容易擴大，後疫情時代房價雖有通膨支撐，可是買盤猶豫，市場持續維持震盪，民眾購屋步調可能放緩，傳統第4季旺季效應也不會太好。

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察10月價量變化，七都10月交易量對9月微減3.3%，價增4.4%；和去年同期相較，七都整體交易量年減9.9%，價年增6.7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，國門雖開，疫情對民生的影響趨緩，但是升息及股匯市的震盪澆熄房市買氣，買方出價愈趨保守；不過低利的環境也支撐賣方價格，導致買賣雙方的價格沒有交集，交易量降低讓房市進入冷靜期。

張旭嵐指出，房市雖冷靜但不冷卻，第4季市場呈現「三低趨勢」，「交易量走低」區域天花板價的預售屋交易量會首先降溫；「賣方姿態放低」股匯市波動下，有資金需求的賣方放大議價空間；「著眼低總產品」首購等自住族群受限於升息壓力，仍以蛋白區、高CP值的低總價中古屋為優先選擇。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧認為，目前房市呈現短空長多，10月房市表現，短期受到房價高檔，通膨壓力尚未緩解、民眾對經濟展望轉趨保守等影響因素，股市不振讓許多股民資產縮水，加上環境景氣偏冷，連帶影響民眾實質購買力，買方加價無力，觀望氣氛重因而拉長購屋猶豫期，使得近期購屋需求持續下降，產生需求遞延現象。

江怡慧指出，根據國立中央大學台灣經濟發展研究中心調查發布10月消費「購買房地產時機」指標為102.65點，較9月102.7點下修0.05點，顯見民眾對房地產購買信心仍低；若從修正幅度來看則處於震盪整理，購買信心似乎出現緩跌訊號，值得留意。

永慶房產集團統計，10月房市交易量與9月相比，全台交易量略減1%。觀察七大都會區市況，台北持平，新北小增3%，桃園量縮6%，新竹縣市與台中均略減1%，台南增10%，高雄減少2%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，今年8月上旬兩岸關係轉趨緊張，地緣政治風險增，兩岸關係充滿變數，加上各國持續升息，升息效應逐步浮現，讓民眾購屋腳步放緩；不過，觀察10月看屋量與9月相比仍增加一成，顯示民眾看屋意願仍高，但出價意願偏低，猶豫期拉長，讓10月交易量月減1%，旺季不旺。

陳金萍認為，現階段民眾看屋意願仍積極，但出價轉趨保守，成交關鍵仍在價格；若買賣雙方價格認知能拉近，房市交易才有機會擴量成長。（編輯：張良知）1111031