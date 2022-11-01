捷迅第3季每股賺5.95元 連續18季獲利正成長

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（中央社記者賴言曦台北1日電）貨攬業者捷迅今天召開董事會，通過第3季合併財報，第3季營收為新台幣16.61億元、年增23.49%，稅後淨利1.78億元，年增118.57%，每股稅後盈餘（EPS）5.95元，高於去年同期的2.72元，再創連續18季獲利正成長的成績。

捷迅今年前3季營收44.71億元、年增26.06%，稅後淨利4.21億元、年增121.24%，EPS為14.06元，高於去年同期的6.35元。

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觀察捷迅前3季各項服務項目營業占比，分別為空運服務68%、海運服務23%、其他服務9%；各項服務項目營收年增率方面，分別為空運服務年增37.56%、海運服務年增5.25%、其他服務年增10.6%。

展望後市，捷迅透過新聞稿指出，捷迅會持續為客戶解決國際間的物流供應鏈等問題，並掌握door-to-door（門到門）的各類陸路運輸、航空或船班、關務、保險、倉儲等運輸狀況，有效管理運輸成本與時效，為客戶規劃出最佳的因應方案。（編輯：楊凱翔）1111101