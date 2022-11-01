經部：國營事業員工夜點費納退休金 退休5年也適用

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（中央社記者曾智怡台北1日電）油電等國營事業輪班人員「夜點費」未納入退休金計算，長年下來勞資爭議頻傳；經濟部官員透露，行政院已同意經濟部所屬事業將夜點費納入計算退休金，退休5年內人員也適用，新制度今天生效。

新制上路後，4家國營事業現職人員每年增加新台幣7000萬退休金支出，隨勞退舊制人員逐年退休，將降低至每年約4000萬。目前4家事業現職輪班人員合計1萬1800人；退休5年內人員3400人。

經濟部官員說明，國營事業須有夜間輪班人員配合電廠、煉油廠、天然氣廠及石化廠等生產單位24小時運轉操作，為體恤輪班人員夜間辛勞，各事業早年即有為這些員工準備宵夜或點心，並於民國37年改以現金發放「夜點費」，屬於「勉勵與慰勞」性質，並未納入退休金計算。

不過，長期下來，員工與公司夜點費爭議頻傳，「退休之後還要彼此訴訟、打官司」，其中員工勝訴比例較高，因司法判決多認為，「夜點費」雖為非固定收入，但國營事業輪夜班是常態，既然是常態加給，就應認定為薪水。

官員指出，經與國營事業協調數次，彙整出兩項特點，第一，有「夜點費」員工都是在第一線輪夜班的關鍵基礎設施操作人員；第二，若員工一退休就提告公司，工會理事長坦言嚴重影響大家工作士氣。

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基於上述，將夜點費納入計算退休金可避免勞資持續爭訟，此做法已獲得各事業工會一致支持，行政院也在10月27日同意，新制度今天生效。

根據估算，4家國營事業現職人員每年增加7000萬元退休金支出，且隨勞退舊制人員逐年退休，這增加金額也降低至每年約4000萬元；官員補充，退休5年內人員也會適用此制度，但至於是否一次性給付、金額多寡仍待確認。（編輯：趙蔚蘭）1111101