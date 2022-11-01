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華新科前3季獲利年減69% 每股賺4.4元

2022/11/1 17:55
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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）被動元件大廠華新科今天下午公布前3季稅後獲利新台幣21.35億元，年減69%，每股基本純益4.4元，其中第3季獲利5.09億元，季減33%，每股基本純益1.05元。

華新科前3季合併營收277.94億元，較去年同期330.97億元減少16%，前3季合併毛利率19.24%，較去年同期31.97%減少12.7個百分點，前3季合併營業利益21.12億元，營益率7.6%，較去年同期22.93%減少15.3個百分點。

前3季華新科稅後獲利21.35億元，較去年同期69.84億元下滑69.4%，前3季每股基本純益4.4元，低於去年同期EPS 14.4元。

其中第3季華新科合併營收82.27億元，較第2季98.51億元減少16.5%，是2020年第2季以來低點，單季合併毛利率14.18%，較第2季21.81%減少7.6個百分點，是2014年第3季以來低點；第3季合併營業利益1.24億元，營益率1.51%，較第2季10.58%減少9個百分點。

華新科第3季稅後獲利5.09億元，較第2季7.6億元減少33%，是2017年第3季以來低點，單季每股基本純益1.05元，低於第2季EPS 1.57元。

法人指出，華新科第3季代表本業的營業收益下滑，主要是營收減少和閒置產能損失影響，不過第3季仍有匯兌收益等正向因素，使得稅後獲利季減幅度相對收斂。（編輯：林興盟）1111101

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